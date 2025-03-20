Копию Знамени Победы передадут Минску в Смоленске

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Копию Знамени Победы передадут Минску в четверг, 20 марта, сообщили Sputnik организаторы мероприятия.
Церемония передачи пройдет в Смоленске в сквере Памяти Героев в рамках Международной информационно-патриотической акции «Марафон Победы — преемственность поколений».
Как уточнили организаторы мероприятия, акция проводится Росреестром для сохранения и защиты исторической памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне, а также для противодействия попыткам фальсификации истории и принижения роли СССР в борьбе с нацизмом.
Также это возможность узнать о вкладе топографов и геодезистов в разгром фашистов и о том, как во время войны составлялись карты — глаза армии.
Затем на базе ГБУК Смоленской областной универсальной научной библиотеке им. А. Т. Твардовского состоится встреча с представителями молодежных объединений Смоленска.