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Копию Знамени Победы передадут Минску в Смоленске

Церемония передачи в Смоленске в рамках Международной информационно-патриотической акции «Марафон Победы — преемственность поколений».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Копию Знамени Победы передадут Минску в четверг, 20 марта, сообщили Sputnik организаторы мероприятия.

Церемония передачи пройдет в Смоленске в сквере Памяти Героев в рамках Международной информационно-патриотической акции «Марафон Победы — преемственность поколений».

Как уточнили организаторы мероприятия, акция проводится Росреестром для сохранения и защиты исторической памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне, а также для противодействия попыткам фальсификации истории и принижения роли СССР в борьбе с нацизмом.

Также это возможность узнать о вкладе топографов и геодезистов в разгром фашистов и о том, как во время войны составлялись карты — глаза армии.

Затем на базе ГБУК Смоленской областной универсальной научной библиотеке им. А. Т. Твардовского состоится встреча с представителями молодежных объединений Смоленска.