Губернатор Приморья сделал наказ новой команде мэрии Большого Камня

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко работал в Большом Камне. Он проверил строительство и ремонт социально значимых объектов в Большом Камне и провел первое совещание с новым исполняющим обязанности главы города Романом Деменевым. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на краевое правительство.
Глава региона отметил большие перспективы города и дал рекомендацию новой команде — сосредоточить внимание на проектах социальной, коммунальной и дорожной сфер.
В рамках выездного заседания Олег Кожемяко представил депутатам исполняющего обязанности мэра Романа Деменева. Это человек в крае известный — некогда руководил Чугуевским муниципальным округом, реализовывал множество программ. Глава региона выразил надежду, что кандидатуру Деменева утвердят.
Губернатор также отметил, что видит у Большого Камня перспективы в судостроении и судоремонте. Необходимо усилить благоустройство и жилищное строительство. Большой Камень должен стать комфортнее, для этого выделяют серьезные средства из бюджетов различных уровней.
Добавим, что перед совещанием прошел торжественный митинг «Герои глубин» в честь Дня моряков-подводников. Олег Кожемяко отметил особую роль Большого Камня в судостроительной отрасли страны.