Губернатор Приморья сделал наказ новой команде мэрии Большого Камня

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко работал в Большом Камне. Он проверил строительство и ремонт социально значимых объектов в Большом Камне и провел первое совещание с новым исполняющим обязанности главы города Романом Деменевым. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на краевое правительство.