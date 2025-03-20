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Губернатор Приморья сделал наказ новой команде мэрии Большого Камня

Олег Кожемяко дал рекомендации новой команде администрации Большого Камня.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко работал в Большом Камне. Он проверил строительство и ремонт социально значимых объектов в Большом Камне и провел первое совещание с новым исполняющим обязанности главы города Романом Деменевым. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на краевое правительство.

Глава региона отметил большие перспективы города и дал рекомендацию новой команде — сосредоточить внимание на проектах социальной, коммунальной и дорожной сфер.

В рамках выездного заседания Олег Кожемяко представил депутатам исполняющего обязанности мэра Романа Деменева. Это человек в крае известный — некогда руководил Чугуевским муниципальным округом, реализовывал множество программ. Глава региона выразил надежду, что кандидатуру Деменева утвердят.

Губернатор также отметил, что видит у Большого Камня перспективы в судостроении и судоремонте. Необходимо усилить благоустройство и жилищное строительство. Большой Камень должен стать комфортнее, для этого выделяют серьезные средства из бюджетов различных уровней.

Добавим, что перед совещанием прошел торжественный митинг «Герои глубин» в честь Дня моряков-подводников. Олег Кожемяко отметил особую роль Большого Камня в судостроительной отрасли страны.