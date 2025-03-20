Пашинян вновь предложил Алиеву подписать мирное соглашение

После заявления сторон о согласовании мирного соглашения Баку выдвинул новые условия для подписания документа. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном возможно при выполнении ряда ключевых условий, включая прекращение инцидентов на границе и внесение поправок в Конституцию Армении, исключающих территориальные претензии к Баку. В Ереване неоднократно опровергли обвинения Баку об обстреле на границе, а также заявили, что Конституция Армении не включает в себе территориальных претензий. При этом Пашинян заявил, что его правительство намерено инициировать принятие новой конституции, которая должна иметь «региональный характер».