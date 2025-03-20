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Пашинян вновь предложил Алиеву подписать мирное соглашение

Как сообщалось ранее, текст мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном уже согласован.

Источник: AP 2024

ЕРЕВАН, 20 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать консультации по подписанию согласованного сторонами мирного договора.

«Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания. Предлагаю президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать консультации по подписанию согласованного проекта мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном», — написал он в Telegram-канале.

13 марта МИД Армении сообщил, что Ереван и Баку согласовали текст мирного соглашения и завершили переговорный процесс. В Ереване пояснили, что ждут от Баку предложений по месту и дате подписания документа. Основные оппозиционные политические силы Армении назвали данное соглашение «капитуляцией режима Пашиняна». Армения и Азербайджан пока не опубликовали согласованную версию документа.

После заявления сторон о согласовании мирного соглашения Баку выдвинул новые условия для подписания документа. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном возможно при выполнении ряда ключевых условий, включая прекращение инцидентов на границе и внесение поправок в Конституцию Армении, исключающих территориальные претензии к Баку. В Ереване неоднократно опровергли обвинения Баку об обстреле на границе, а также заявили, что Конституция Армении не включает в себе территориальных претензий. При этом Пашинян заявил, что его правительство намерено инициировать принятие новой конституции, которая должна иметь «региональный характер».