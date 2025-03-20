Четверо свердловчан возвращаются домой из украинского плена

В Свердловскую область смогут вернуться четверо военнослужащих, попавших в украинский плен. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также она поведала истории о поисках пропавших солдат.
Так, одним из попавших в плен оказался 33-летний свердловчанин. Он связывался с близкими 24 августа 2024 года перед выходом на боевое задание в районе Дзержинска, а после — пропал. Поиски начала бывшая супруга солдата, с которой у него был общий ребенок. Именно ей удалось выяснить, что военный был пленен.
— Мы обратились к Татьяне Николаевне Москальковой. И вот сегодня в числе четырех наших земляков он вернулся из плена. Очень хочется, чтобы вернулся и в семью, где пусть и бывшая жена, но очень тревожилась и искала, где ждет ребенок, — пишет Татьяна Мерзлякова.
Поиски другого бойца начались 27 февраля, но в последнем списке российских военнослужащих, возвращающихся из плена, оказалась и его фамилия. Также стало известно, что гражданский, отправившийся в Курскую область за матерью, живой. После нападения ВСУ на регион мужчина отправился за своей мамой, вывез ее с хутора в районе Суджи и решил вернуться за другими хуторянами, но попал в окружение.
— После освобождения хутора и Суджи в целом, подразделение Ветераны сообщили в Екатеринбург брату, что наш земляк пережил окружение вместе с товарищем. Сегодня он вне опасности, — добавила уполномоченный по правам человека в Свердловской области.