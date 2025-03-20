Четверо свердловчан возвращаются домой из украинского плена

Так, одним из попавших в плен оказался 33-летний свердловчанин. Он связывался с близкими 24 августа 2024 года перед выходом на боевое задание в районе Дзержинска, а после — пропал. Поиски начала бывшая супруга солдата, с которой у него был общий ребенок. Именно ей удалось выяснить, что военный был пленен.