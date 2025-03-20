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«Земля леопарда» обсудила сотрудничество с Генконсульством КНР во Владивостоке

Виктор Бардюк и Ван Цзюнь обсудили во Владивостоке сотрудничество в сохранении редчайшей кошки.

Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

В преддверии «Недели дальневосточного леопарда», которая будет проходить с 28 апреля по 4 мая, директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк и и. о. Генерального консула КНР во Владивостоке Ван Цзюнь провели встречу. Обсудили вопросы сотрудничества в сохранении популяции дикой кошки.

В частности, поговорили о развитии российско-китайского трансграничного резервата «Земля больших кошек», который объединяет территорию России и Китая. Затронули тему продвижения экотуризма и совместного участия в «Неделе дальневосточного леопарда».

Важность этой встречи переоценить невозможно. Дальневосточный леопард является символом трансграничного сотрудничества. Только вместе Россия и Китай смогут сохранить редчайшую кошку планеты и среду, в которой она обитает.