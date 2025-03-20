«Земля леопарда» обсудила сотрудничество с Генконсульством КНР во Владивостоке

В преддверии «Недели дальневосточного леопарда», которая будет проходить с 28 апреля по 4 мая, директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк и и. о. Генерального консула КНР во Владивостоке Ван Цзюнь провели встречу. Обсудили вопросы сотрудничества в сохранении популяции дикой кошки.