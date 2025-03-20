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В Башкирии удвоили сумму матпомощи пострадавшим от стихийных бедствий

В Башкирии удвоили сумму матпомощи пострадавшим от стихийных бедствий.

Источник: Башинформ

Изменено положение о порядке предоставления материальной помощи жителям Башкирии, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Согласно новой редакции документа, имеющегося в распоряжении «Башинформа», размер выплат собственникам домовладений, пострадавших в результате стихийных бедствий, увеличивается с 5000 до 10 000 рублей.

Кроме того, по новым правилам собственникам домовладений, пострадавших от пожара, будут выделять матпомощь в размере 5000 рублей не на семью, как ранее, а распределят ее пропорционально доле каждого собственника.