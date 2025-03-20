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Захарова: принудительная мобилизация на Украине запомнится как геноцид народа

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Насильственная мобилизация украинцев войдет в учебники как геноцид народа Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Принудительная мобилизация» на Украине войдет в учебники как геноцид украинского народа", — написала дипломат в Telegram-канале.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались. В январе Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине с 8 февраля.

Президент РФ Владимир Путин 13 марта, отвечая на вопросы журналистов, поблагодарил президента США Дональда Трампа за участие в мирном урегулировании и поддержал идею прекращения огня. Однако российский лидер поставил несколько принципиальных вопросов — о статусе украинских военных, вторгшихся в Курскую область, о контроле за перемирием и о действиях Киева в этот период, в том числе в части продолжения мобилизации.