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Шавкат Мирзиёев встретился с советником Сумой Чакрабарти — что обсудили

Стороны рассмотрели основные направления деятельности советника в текущем году.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял советника по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Суму Чакрабарти. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В ходе встречи речь шла об основных направлениях деятельности советника в текущем году.

«Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего продвижения инвестиционного потенциала страны на международной арене, принятия практических шагов для завершения процесса вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию, повышения квалификации государственных служащих в ведущих зарубежных учебных заведениях», — говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули важность проведения на высоком уровне предстоящих «роуд-шоу» инвестиционного потенциала Узбекистана, Ташкентского международного инвестиционного форума с привлечением ведущих зарубежных компаний и финансовых учреждений.

Обсудили также практические аспекты запуска Ташкентского международного коммерческого суда при Международном центре цифровых технологий, первоочередные меры по укреплению позиций страны в международных рейтингах, проведения фундаментальных исследований в сфере экономического развития страны.