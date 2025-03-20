Шавкат Мирзиёев встретился с советником Сумой Чакрабарти — что обсудили

«Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего продвижения инвестиционного потенциала страны на международной арене, принятия практических шагов для завершения процесса вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию, повышения квалификации государственных служащих в ведущих зарубежных учебных заведениях», — говорится в сообщении.