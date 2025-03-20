Радий Хабиров начал свой день рождения с «Мужского разговора».

Сегодня, 20 марта, свой день рождения по уже сложившейся традиции Глава Башкортостана Радий Хабиров проводит в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. В эти дни здесь проходит республиканская профильная смена «Мужской разговор». На нее пригласили почти 400 ребят, участников военно-патриотических клубов и воспитанников регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также детей, состоящих на учете.
Сегодняшний день начался с построения на плацу и доклада директора учебно-методического центра «Авангард» Никиты Рекрута о готовности групп курсантов к двухсторонней тактической игре.
Радий Хабиров отметил, что ребята не только постигают азы военной науки, но и закаляют свой характер, укрепляют в себе силу духа, умение держать удар, стойко переносить плечом к плечу с товарищами любые испытания.