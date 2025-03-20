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Досаев заявил, что алматинцы еще «не готовы» к сортировке мусора

Аким Алматы на встрече с жителями Наурызбайского района заявил, что, по его мнению, жители города пока еще не готовы сортировать мусор у себя дома, передает корреспондент NUR.KZ.

Жительница Алматы пожаловалась акиму города на зловонный запах, исходящий в летний период от жидкости, которая вытекает из мусоровозов. По словам женщины, население готово сортировать мусор.

«Когда у нас начнется цивилизованная сортировка мусора и цивилизованный вывоз мусора? Когда эта вонь перестанет преследовать нас в течение полгода?» — говорит жительница.

Аким отметил, что в городе устанавливаются заглубленные контейнеры, также появятся дополнительно 70 новых мусоворозов, где проблема с вытеканием жидкости будет решена. А вот касательно раздельного сбора мусора Досаев не согласился с жительницей Алматы.

«На самом деле о готовности алматинцев к раздельному сбору мусора пока вопрос повис в воздухе. Я считаю, что еще мы не готовы каждый вечер у себя по пакетам раскладывать и вечером выносить отдельно стеклотару, пластик, бумагу и так далее. Но прививать собираемся и будем эту работу проводить», — говорит аким на встрече с жителями Наурызбайского района.

Он напомнил про эксперимент с установкой сеток для сбора пластика, который, по словам акима, не увенчался успехом.