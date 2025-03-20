Досаев заявил, что алматинцы еще «не готовы» к сортировке мусора

«На самом деле о готовности алматинцев к раздельному сбору мусора пока вопрос повис в воздухе. Я считаю, что еще мы не готовы каждый вечер у себя по пакетам раскладывать и вечером выносить отдельно стеклотару, пластик, бумагу и так далее. Но прививать собираемся и будем эту работу проводить», — говорит аким на встрече с жителями Наурызбайского района.