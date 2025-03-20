Трамп объяснил необходимость сотрудничества с РФ фразой «у них очень ценная земля»

«Нам следует иметь дело с Россией. У них самая большая территория, намного больше, чем у Китая. У них 11 часовых поясов. Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля», — сказал президент США в интервью изданию Breitbart.