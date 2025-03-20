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Трамп объяснил необходимость сотрудничества с РФ фразой «у них очень ценная земля»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам следует иметь дело с Россией из-за большой территории и ценной земли. По его словам, развитие отношений между странами может стать причиной экономического «отделения России от Китая».

Источник: Reuters

«Нам следует иметь дело с Россией. У них самая большая территория, намного больше, чем у Китая. У них 11 часовых поясов. Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля», — сказал президент США в интервью изданию Breitbart.

Следом Дональд Трамп упомянул сделку с Украиной по редкоземельным металлам. Он сказал, что благодаря ей США смогут вернуть вложенные в Украину $350 млрд. В конце февраля президент России Владимир Путин сказал, что РФ и США могли бы реализовать совместные проекты по редкоземельным металлам и производству алюминия, но пока о каких-либо договоренностях не известно.