Молодым волгоградцам усложнят возможность уклониться от призыва

Последнее нововведение связывают с желанием упростить жизнь призывникам, военкоматам и снизить нагрузку на бюджет и систему здравоохранения. Так, не все из призванных осенью или весной молодых людей сразу попадают на службу. Кто-то подает в суд на военкоматы, обжалуя решение призывной комиссии, в том числе в целях уклонения от призыва, кто-то не уходит служить по другим причинам. Однако в следующий призыв молодым людям приходится снова проходить медкомиссию, что увеличивает нагрузки на военкоматы.