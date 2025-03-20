Молодым волгоградцам усложнят возможность уклониться от призыва

В весенний призыв-2025 будущих военнослужащих-срочников ждет сразу несколько важных нововведений: в частности, расширится список профессий для прохождения альтернативной службы, будут шире использоваться электронные повестки и заработает единый реестр призывников, хотя и в тестовом режиме. Кроме того, военкоматы получат право отправлять в армию граждан, признанных годными, но не ушедшими служить из-за нехватки мест в воинских частях, автоматически в течение года после принятия соответствующего решения.
Последнее нововведение связывают с желанием упростить жизнь призывникам, военкоматам и снизить нагрузку на бюджет и систему здравоохранения. Так, не все из призванных осенью или весной молодых людей сразу попадают на службу. Кто-то подает в суд на военкоматы, обжалуя решение призывной комиссии, в том числе в целях уклонения от призыва, кто-то не уходит служить по другим причинам. Однако в следующий призыв молодым людям приходится снова проходить медкомиссию, что увеличивает нагрузки на военкоматы.
Чтобы эти неудобства устранить, парламентарии предложили внести поправки в Закон «О воинской обязанности и военной службе», которые устанавливают срок действия решения о призыве гражданина в армию длительностью в год. То есть, если весной военкомат признал человека годным, но не отправил служить из-за того, что воинские части уже укомплектовали призывниками, весной юноша отправится в армию «автоматически».