Сенаторы не одобрили Водный кодекс и вернули его в Мажилис

Теперь предполагается обязательная публикация информации о поступлениях и расходах, связанных с охраной водных ресурсов. Также расширены права субъектов, подвергающихся проверкам водных инспекций: они получили больше возможностей для обжалования решений. В свою очередь, для самих инспекторов были ужесточены требования, запрещающие запрашивать данные, не имеющие отношения к проверке.