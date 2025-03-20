Сенаторы не одобрили Водный кодекс и вернули его в Мажилис

Как подчеркнул сенатор Али Бектаев, Водный кодекс нацелен на достижение экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования, улучшение качества жизни граждан и сохранение окружающей среды. Концептуально сенаторы поддержали документ.
При этом была предложена новая редакция отдельных статей закона. В частности, была пересмотрена система платы за использование водных ресурсов, чтобы избежать налогообложения, не предусмотренного Налоговым кодексом. Также были уточнены полномочия государственных органов, ответственных за водоснабжение и водоотведение в населенных пунктах. Дополнительно были внесены корректировки, касающиеся прозрачности бюджетных данных.
Теперь предполагается обязательная публикация информации о поступлениях и расходах, связанных с охраной водных ресурсов. Также расширены права субъектов, подвергающихся проверкам водных инспекций: они получили больше возможностей для обжалования решений. В свою очередь, для самих инспекторов были ужесточены требования, запрещающие запрашивать данные, не имеющие отношения к проверке.
«С учетом изложенного Комитет по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий вносит на рассмотрение заседания Сената Водный кодекс и в соответствии с пунктом 4 статьи 61 Конституции рекомендует не одобрить отдельные статьи кодекса и возвратить его в Мажилис с предложением новой редакции указанных статьей», — заявил председатель Комитета Али Бектаев.