Церемония инаугурации Президента Беларуси состоится 25 марта

Согласно Конституции Республики Беларусь, Присяга Президента приносится в торжественной обстановке в присутствии членов Президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного и Верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания Президента.