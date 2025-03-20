Молдова и Индия подписали документ о сотрудничестве в сельском хозяйстве

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Глава МИД Молдовы вице-премьер Михай Попшой провел в Нью-Дели встречу с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром. Министры подписали меморандум о взаимопонимании в области сельского хозяйства между двумя странами.
Подписанный документ позволит фермерам из Молдовы и Индии обмениваться знаниями, технологиями и передовым опытом в области сельского хозяйства. Также на базе принятого меморандума будут внедряться современные решения по увеличению объемов производства, также будет облегчен доступ сельскохозяйственной продукции обеих стран на новые рынки.
Важной темой обсуждения стало недавнее решение правительства Индии о свободном допуске молдавских яблок на местный рынок. Этот шаг открывает молдавским производителям значительные возможности, учитывая размер индийского рынка с населением в 1,4 миллиарда человек.
«Республика Молдова высоко ценит поддержку и сотрудничество индийских властей в реализации этой инициативы», — подчеркнул Попшой.
В МИД сообщили, что 19 марта первый контейнер с яблоками из Молдовы был отправлен в Индию в соответствии с новыми правилами доступа на рынок.
На встрече глав внешнеполитических ведомств также обсуждалось сотрудничество в области авиации и укрепление двусторонних связей в сфере образования.