Молдова и Индия подписали документ о сотрудничестве в сельском хозяйстве

Подписанный документ позволит фермерам из Молдовы и Индии обмениваться знаниями, технологиями и передовым опытом в области сельского хозяйства. Также на базе принятого меморандума будут внедряться современные решения по увеличению объемов производства, также будет облегчен доступ сельскохозяйственной продукции обеих стран на новые рынки.