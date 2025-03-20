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Военные самолёты будут летать над Астаной

Пролет военных самолетов над Астаной объяснили в Международном аэропорту Астаны.

Источник: t.me/chinovnik_kz

С 22 апреля по 7 мая в Астане пройдут тренировочные полеты военной авиации (10:00 — 13:00), возможны временные ограничения в воздушном пространстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного аэропорта.

Отмечается, что воздушная гавань готовится к росту числа пассажиров в период празднования Наурыза.

«В преддверии Наурыза мы готовимся к увеличению пассажиропотока. Все службы работают на максимуме, чтобы ваш полет был комфортным и безопасным!», — говорится в сообщении.

В столичном аэропорту состоялось рабочее совещание, на котором обсудили ключевые этапы подготовки к новому сезону.

Среди основных мероприятий — полное обновление светосигнального оборудования, закупка новой спецтехники для обслуживания самолетов и усиленные меры безопасности, направленные на обеспечение комфортных и безопасных условий для всех пассажиров.