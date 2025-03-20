Глава Тольятти доложил губернатору о планах развития города на 2025 год

По словам господина Сухих, город планирует закупить 32 новых автобуса и 27 троллейбусов; открыть, как минимум, три новых маршрута общественного транспорта; более 2 млрд руб. дорожного фонда направить на ремонт магистралей и инженерные мероприятия.
В 2025 году городские власти планируют приступить к строительству трех детских садов — в 14а квартале, микрорайонах «Калина» и «Северный».
«Продолжим привлекать в город инвесторов, оказывать им необходимое содействие по реализации на наших площадках крупных проектов в различных сферах экономики», — заявил глава Тольятти, добавив, что особое внимание сейчас уделяет формированию команды.
Господин Федорищев поручил главе города максимально быть в контакте с жителями. Сейчас, когда необходимо приводить город в порядок после зимы, это особенно важно.