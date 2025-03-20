Инаугурация президента Беларуси состоится 25 марта 2025 года

В ведомстве напомнили, что, согласно Конституции, инаугурация главы государства проводится в торжественной обстановке. На мероприятии присутствуют члены Президиума Всебелорусского народного собрания, члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей. Кроме того, на инаугурации присутствуют судью Верховного и Конституционного суда. В ЦИК уточнили, что инаугурация проводится не позднее двух месяцев с момента избрания президента.