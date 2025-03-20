ЕС ограничит американским компаниям доступ к перевооружению Европы

Сотрудничество допускается лишь в том случае, если эти страны подпишут с ЕС соглашения по обороне и безопасности. Кроме стран ЕС, нет ограничений для закупки вооружений в Норвегии, на Украине, в Албании, Южной Корее и ряде других партнеров Европы — там должны быть потрачены не менее двух третей общего бюджета, 65%, на остальную сумму могут быть куплены вооружения из других держав, подписавших соглашения.