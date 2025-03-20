В ЕС произошел раскол из-за ответа на пошлины Трампа, пишет Politico

Издание пишет, что через неделю после того, как ЕК объявила об ответных мерах на пошлины США, лидеры Франции, Италии и Ирландии публично раскритиковали ее стратегию.
«Очевидно, что первоначальное единство ЕС по вопросам торговли рушится еще до того, как он согласовал второй, более крупный пакет пошлин, запланированный на середину апреля в ответ на новые (и более широкие) пошлины (президента США Дональда — ред.) Трампа на сталь и алюминий», — говорится в материале агентства.
По словам источника издания, французы наиболее «громкие» по этому вопросу.
«Они наиболее агрессивно отстаивают свои интересы, поэтому получают больше ответных ударов», — заявил неназванный дипломат ЕС.
США в марте ввели 25-процентные пошлины на импорт алюминия и стали, распространив их на все страны. Одним из крупнейших поставщиков этих металлов в Штаты является Евросоюз, который в качестве контрмеры готовится ввести тариф в 50% на импорт американского виски. Это по сути запретительные импортные пошлины.