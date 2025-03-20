В ЕС произошел раскол из-за ответа на пошлины Трампа, пишет Politico

«Очевидно, что первоначальное единство ЕС по вопросам торговли рушится еще до того, как он согласовал второй, более крупный пакет пошлин, запланированный на середину апреля в ответ на новые (и более широкие) пошлины (президента США Дональда — ред.) Трампа на сталь и алюминий», — говорится в материале агентства.