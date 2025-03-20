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В ЕС произошел раскол из-за ответа на пошлины Трампа, пишет Politico

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Разногласия наблюдаются в Евросоюзе по поводу политики Еврокомиссии по введению ответных мер на ввозные пошлины США, сообщает газета Politico.

Источник: © РИА Новости

Издание пишет, что через неделю после того, как ЕК объявила об ответных мерах на пошлины США, лидеры Франции, Италии и Ирландии публично раскритиковали ее стратегию.

«Очевидно, что первоначальное единство ЕС по вопросам торговли рушится еще до того, как он согласовал второй, более крупный пакет пошлин, запланированный на середину апреля в ответ на новые (и более широкие) пошлины (президента США Дональда — ред.) Трампа на сталь и алюминий», — говорится в материале агентства.

По словам источника издания, французы наиболее «громкие» по этому вопросу.

«Они наиболее агрессивно отстаивают свои интересы, поэтому получают больше ответных ударов», — заявил неназванный дипломат ЕС.

США в марте ввели 25-процентные пошлины на импорт алюминия и стали, распространив их на все страны. Одним из крупнейших поставщиков этих металлов в Штаты является Евросоюз, который в качестве контрмеры готовится ввести тариф в 50% на импорт американского виски. Это по сути запретительные импортные пошлины.