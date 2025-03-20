Токаев: США — надежный партнер Казахстана

Президент Казахстана отметил совместные достижения в таких ключевых сферах, как региональная и международная безопасность, ядерное нераспространение, а также торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Товарооборот между государствами демонстрирует устойчивый рост и уже превысил отметку в 4 миллиарда долларов.