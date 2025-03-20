Минобороны: средства ПВО отразили атаку 132 БПЛА в шести регионах РФ

Житель Энгельса Артем (имя изменено) рассказал «Газете.Ru», что сегодня утром проснулся от двух сильных хлопков. В окне он увидел, что над городом работает система ПВО, а около 05:30 услышал звук двигателя беспилотника неподалеку. По словам мужчины, дрон летел достаточно низко в сторону аэродрома. Когда БПЛА сбили, пошла взрывная волна, из-за чего у него сильно затряслись окна.