Мальгинов: Россия и Узбекистан продолжат и дальше реализовывать совместные планы

Мальгинов подчеркнул, что красной нитью в отношениях двух государств проходит совместное историческое прошлое. Во время Великой Отечественной войны Узбекистан не только обеспечивал фронт продовольствием, сырьем и промышленной продукцией, но и отправил на передовую сотни тысяч своих сыновей и дочерей.