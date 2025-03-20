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Мальгинов: Россия и Узбекистан продолжат и дальше реализовывать совместные планы

20 марта 1992 года между странами были установлены дипломатические отношения.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Россия и Узбекистан продолжат и дальше реализовывать совместные планы. Такое убеждение выразил посол РФ в РУз Олег Мальгинов по случаю 33-летней годовщины установления дипломатических отношений между странами, сообщает пресс-служба посольства России в республике.

В своем комментарии он отметил, что за прошедшие десятилетия Россия и Узбекистан накопили большой совместный опыт конструктивного взаимодействия, в основе которого в первую очередь лежат принципы уважения государственного суверенитета и учета национальных интересов.

«Благодаря доверительному диалогу и созвучности позиций глав наших государств Владимира Путина и Шавката Мирзиёева по широкому кругу вопросов, отношения России и Узбекистана продолжают развиваться по восходящей линии», — сказал Мальгинов.

Глава российской дипмиссии констатировал позитивную динамику во всех сферах, включая рост торгово-экономических и инвестиционных показателей, расширение промкооперации, углубление культурно-гуманитарных и образовательных связей.

«Взаимное стремление к развитию всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества подкрепляется регулярными дипломатическими контактами и интенсивным делегационным обменом между нашими странами. Кроме того, расширяется наше сотрудничество в рамках интеграционных объединений СНГ, ШОС, ЕАЭС, БРИКС», — добавил он.

Мальгинов подчеркнул, что красной нитью в отношениях двух государств проходит совместное историческое прошлое. Во время Великой Отечественной войны Узбекистан не только обеспечивал фронт продовольствием, сырьем и промышленной продукцией, но и отправил на передовую сотни тысяч своих сыновей и дочерей.

«Мы высоко ценим личный вклад Шавката Мирзиёева в увековечивание подвига советского народа в годы войны. Мемориальный комплекс “Парк Победы” был создан как раз в те времена, когда в Прибалтике, Европе и на Украине подобные памятники уничтожались», — отметил посол РФ в Узбекистане.

2025 год объявлен Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Годом мира и единства в борьбе с нацизмом.

«Наш долг — хранить память о Героях-Победителях, приумножать и передавать ее подрастающему поколению», — подчеркнул дипломат.

Также он напомнил, что сегодня перед правительствами обоих государств стоят амбициозные задачи по реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Владимира Путина в Ташкент в мае 2024-го.

«Убежден, Россия и Узбекистан продолжат и дальше реализовывать совместные планы, укреплять межрегиональное сотрудничество, используя имеющийся потенциал. Важно продолжать вместе создавать возможности для экономического роста и повышения качества жизни наших народов», — заключил Мальгинов.

Узбекистан и Россия установили дипломатические отношения 20 марта 1992 года.