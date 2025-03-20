Лукашенко заявил о готовности Беларуси поддерживать Республику Сербскую

«Но я это говорю к тому, и вы должны это знать: насколько это возможно сегодня, мы рядом с вами, мы будем вас поддерживать, мы будем вам помогать. Опять же говорю: насколько это возможно, потому что мы не рядом, мы не граничим с Боснией и Герцеговиной, мы не граничим с вашим народом, но мы — от одного корня. Мы это помним. Поэтому постарайтесь на нас рассчитывать», — подчеркнул белорусский лидер.