СМИ назвали причину отсутствия Эрдогана на саммите ЕС в Брюсселе

3 марта во время традиционного ужина ифтар в честь Рамадана Эрдоган заявил, что разрешение украинского кризиса возможно только в случае, если будут задействованы обе стороны конфликта — Киев и Москва. При других вариантах все усилия установить мир не принесут результатов. Кроме того, по мнению турецкого лидера, соглашение должно быть справедливым.