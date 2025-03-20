СМИ назвали причину отсутствия Эрдогана на саммите ЕС в Брюсселе

Об отказе Эрдогана прилететь в Брюссель сообщила газета Hurriyet. Издание уточнило, что такое решение президента Турции связано с тем, что у лидеров европейских государств отсутствует «ясность», рассказали «Ведомости».
Саммит продлится в Брюсселе в течение двух дней, 20 и 21 марта. По данным Reuters, в повестку встречи войдут вопросы конкурентоспособности экономики Евросоюза, корректировка бюджета ЕС, увеличение расходов на оборону и урегулирование конфликта на Украине.
3 марта во время традиционного ужина ифтар в честь Рамадана Эрдоган заявил, что разрешение украинского кризиса возможно только в случае, если будут задействованы обе стороны конфликта — Киев и Москва. При других вариантах все усилия установить мир не принесут результатов. Кроме того, по мнению турецкого лидера, соглашение должно быть справедливым.
Отказ от поездки в Брюссель Эрдогана совпал с активизацией в Турции оппозиции. С 19 марта после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является представителем левоцентристской Республиканской народной партии, в городе прошли протестные акции. Сотни протестующих требуют освобождения политика, обвиняемого генпрокуратурой в коррупции, взяточничестве и пособничестве запрещенной Рабочей партии Курдистана.