МИД Молдавии отверг обвинение России из-за инцидента с посольством

В среду глава службы коммуникации и протокола генерального инспектората полиции Диана Фетко заявила, что в службу 112 поступил звонок от неизвестного человека, который сообщил, что на территории посольства Российской Федерации в Кишиневе находится взрывоопасный объект. Зона предполагаемого минирования была оцеплена, к месту выехали специализированные службы. Позже было заявлено, что сообщение оказалось ложным. В МИД РФ сообщили, что выразили протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в связи с блокированием российского посольства в Кишиневе из-за сообщения о минировании. Как сообщили в министерстве, молдавская сторона нарушила свои международные обязательства в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, поскольку прибывшие к посольству правоохранители не пустили на территорию дипмиссии посла РФ, а находившиеся внутри сотрудники и члены их семей не могли выйти в город.