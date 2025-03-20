«Чиновникам пора стать ближе к людям»: Олег Кожемяко заявил о переезде Шкотовского округа из Большого Камня

В ходе рабочей поездки в Большой Камень губернатор Приморского края Олег Кожемяко потребовал перевести администрацию Шкотовского муниципального округа в поселок Шкотово. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
Поводом для такой реорганизации послужило несоответствие текущего расположения органов власти. Город утратил положение райцентра больше 20 лет назад, но Шкотовским округом до сих пор управляют из здания мэрии Большого Камня, который сейчас имеет статус закрытого административно-территориального образования.
Губернатор назвал устаревшим решение о размещении администрации Шкотовского округа в Большом Камне.
— Дальше так нельзя. Чиновникам пора стать ближе к людям, — сказал глава региона.
С 2004 года официальный центр Шкотовского округа — поселок городского типа Смоляниново, однако администрация так и не переехала. При этом Большой Камень получил статус ЗАТО и уже давно юридически отделен от соседствующей территории.