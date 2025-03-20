В Лондоне судят экс-губернатора Севастополя за обход британских санкций

Утверждения Алексея и Екатерины о том, что они не знали о незаконности помощи лицу под финансовыми ограничениями, обвинитель отверг. По его словам, Дмитрий Овсянников был осведомлен о своем санкционном статусе, о чем свидетельствует его обращение в британский МИД 7 февраля 2023 года с просьбой отменить ограничения. Прокурор также уверен, что экс-губернатор информировал о санкциях своих родственников.