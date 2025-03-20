Куйвашев перераспределил обязанности между членами свердловского правительства

Так, первый замгубернатора Алексей Шмыков будет курировать деятельность всех заместителей губернатора и министров, организовывать деятельность регионального правительства по управлению социально-экономическим развитием, в том числе, в сферах бюджетной, налоговой политики, а также финансов и регулирования контрактной системы, государственного регулирования цен. В его ведении будет и министерство финансов.