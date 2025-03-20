Куйвашев перераспределил обязанности между членами свердловского правительства

Так, первый замгубернатора Алексей Шмыков будет курировать деятельность всех заместителей губернатора и министров, организовывать деятельность регионального правительства по управлению социально-экономическим развитием, в том числе, в сферах бюджетной, налоговой политики, а также финансов и регулирования контрактной системы, государственного регулирования цен. В его ведении будет и министерство финансов.
«Вице-губернатор Свердловской области организует деятельность правительства в двух сферах — внутренней и информационной политики. Деятельность двух соответствующих департаментов координирует Олег Чемезов», — рассказали в департаменте информполитики.
Замгубернатора — руководитель аппарата губернатора и областного правительства Иван Детченя начнет организовывать правовое, организационное и иное обеспечение деятельности губернатора и правительства по ряду направлений. Среди прочего, он займется и разработкой нынешнего плана мероприятий главы региона и плана работы кабинета министров.
Замгубернатора Павел Креков будет отвечать за организацию работы правительства в сферах здоровья граждан, образования, культуры, молодежной политики, соцобеспечения, физкультуры и спорта. Также он стал председателем правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области.