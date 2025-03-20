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Радий Хабиров рассказал о развитии инфраструктуры парка «Патриот»

Радий Хабиров рассказал о развитии инфраструктуры парка «Патриот».

Источник: Башинформ

Сегодня в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова Глава Башкортостана Радий Хабиров в свой день рождения проводит мужской разговор с участниками республиканской профильной смены «Мужской разговор». На нее пригласили почти 400 ребят, участников военно-патриотических клубов и воспитанников регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также детей, состоящих на учете.

Радий Хабиров рассказал, что в парке «Патриот» будут построены новые казармы, а также появится свой бассейн.

«Мы уделяем серьезное внимание развитию инфраструктуры парка. Рассчитываем, что это место станет центром патриотического воспитания не только для курсантов-старшеклассников, которые приезжают на сборы. Работаем над тем, чтобы сюда приезжали целыми семьями», — сказал Радий Хабиров.

Третий этап строительства парка также предусматривает асфальтирование дороги до «Партизанской деревни», капремонт банно-прачечного комплекса и возведение тира.

В парке «Патриот» действуют трасса для «Гонки героев», спортивное ядро и комплекс «Партизанская деревня».

Глава республики подчеркнул, что военно-патриотический парк является долгосрочным проектов. В этом году завершат строительство филиала парка в Стерлибашевском районе, а позже они откроются также в Кигинском и Баймакском районах.

«Но всё-таки мы не сможем в этих районах сделать такой же уровень, как здесь — привезти столько же техники, привлечь таких же толковых инструкторов. Для этого в парке “Патриот” нужно строить ещё одну столовую, безусловно, учебный корпус и другие помещения», — отметил Глава региона.