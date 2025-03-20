Радий Хабиров рассказал о развитии инфраструктуры парка «Патриот».

«Но всё-таки мы не сможем в этих районах сделать такой же уровень, как здесь — привезти столько же техники, привлечь таких же толковых инструкторов. Для этого в парке “Патриот” нужно строить ещё одну столовую, безусловно, учебный корпус и другие помещения», — отметил Глава региона.