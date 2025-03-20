Досрочные выборы в думу Ревды пройдут 18 мая

Избирательная комиссия на заседании 19 марта приняла пакет документов, связанный с выдвижением и регистрацией кандидатов, подготовку документов продолжат на следующей неделе. В частности, избиркому предстоит определиться с количеством дней голосования. Схема округов останется такой же, как на выборах в муниципальную думу в 2020 году.