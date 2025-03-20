Глава администрации Азовского района сложил свои полномочия

Информация об этом была озвучена 19 марта на его встрече с депутатским корпусом.
Основанием для ухода послужило окончание срока действия трудового соглашения. Его полномочия завершились в этот же день, 19 марта.
Ранее депутаты районного собрания инициировали конкурсный отбор на замещение вакантной должности. Палатный подал заявку на участие, предоставив требуемые документы, но впоследствии отозвал её. Другие кандидаты также отказались от участия, что привело к отмене конкурса. Дата проведения нового конкурса еще не определена.
Временно исполнять обязанности руководителя администрации поручено Елене Олейник, первому заместителю.
Александр Палатный занимал пост главы Азовского района в течение последних пяти лет. До этого он работал в должности первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Ростовской области.