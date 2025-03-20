Глава администрации Азовского района сложил свои полномочия

Ранее депутаты районного собрания инициировали конкурсный отбор на замещение вакантной должности. Палатный подал заявку на участие, предоставив требуемые документы, но впоследствии отозвал её. Другие кандидаты также отказались от участия, что привело к отмене конкурса. Дата проведения нового конкурса еще не определена.