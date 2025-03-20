Еврокомиссия выделила Киеву транш в €1 млрд из российских замороженных активов

ЕС, страны G7 и Австралия заморозили около $280 млрд российских государственных активов. Еще около $58 млрд активов, включая дома, яхты и самолеты, заморожены у частных лиц. В мае 2024 года ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов для помощи Украине. Благодаря этому в 2024 году Киев получил €3 млрд, 90% этой суммы пошло на содействие ВСУ. Распределение средств пересматривается ежегодно.