WSJ: Трамп нацелит реформированное USAID на борьбу с Китаем

В отличие от USAID, которое было независимым и имело собственного руководителя, новая структура будет подчиняться Госдепартаменту. Это станет гарантией того, что новая структура будет действовать в интересах национальной безопасности и противостоять противникам США, таким как Китай. Многочисленные бюро USAID за рубежом будут ликвидированы. Реализуемые USAID программы политической направленности, включая продвижение демократии, расширение полномочий женщин, религиозных свобод, борьбу с торговлей людьми и тому подобное, будут переданы в ведение разных отделов Госдепартамента. А дорогие программы, которые не приносят выгоды американским налогоплательщикам, будут просто закрыты, как и чисто благотворительные проекты.