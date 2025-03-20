Ведущие страны ЕС отвергли план Каллас по Украине

Ранее журнал Politico сообщал, что дипломаты нескольких европейских стран раскритиковали предложение Каллас о новом пакете помощи Украине. При этом один из дипломатов назвал проект политика непродуманным и он вряд ли будет одобрен на саммите Евросоюза.