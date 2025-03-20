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Ведущие страны ЕС отвергли план Каллас по Украине

Италия, Франция, Испания и Португалия отвергли план верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о новом пакете помощи Украине суммой в 40 миллиардов евро. Об этом пишет итальянская газета La Stampa.

Источник: AP 2024

«Страны, находящиеся далеко [от России], не видят угрозы так явственно, как соседи», — приводят издание слова одного из источников.

Дополнительно уточняется, что страны Евросоюза готовы выделить 5 миллиардов евро, которые уйдут на закупку крупнокалиберных боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом Каллас настаивает, что этот план носит добровольный характер.

Ранее журнал Politico сообщал, что дипломаты нескольких европейских стран раскритиковали предложение Каллас о новом пакете помощи Украине. При этом один из дипломатов назвал проект политика непродуманным и он вряд ли будет одобрен на саммите Евросоюза.