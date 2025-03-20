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Новая ветка метро до ТТЗ: проект продления Чиланзарской линии презентован президенту

Vaib.uz (Узбекистан. 20 марта). Сегодня президенту представили доработанный проект продления Чиланзарской линии метро в сторону Ташкентского тракторного завода (ТТЗ).

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Согласно проекту, от станции «Буюк Ипак Йўли» до ТТЗ планируется построить 10 новых станций. Этот маршрут охватит 30 махаллей и обеспечит удобное транспортное сообщение для 148 тысяч жителей.

Как пройдет новая линия?

Пока остается неизвестным, по какой трассе пройдет новая ветка. Ранее рассматривались два варианта маршрута: через улицу Мирзо Улугбека и улицу Буюк Ипак Йули.

Работы по строительству могут занять до пяти лет, а стоимость проекта оценивается в 240 миллионов долларов.

После завершения строительства новая линия сможет значительно разгрузит транспортную систему города и улучшит мобильность жителей.

Ждём новых подробностей о маршруте и сроках начала строительства.