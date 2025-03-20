Эксперт оценил реальность угроз Макрона о гиперзвуковой ракете

«Макрон — это голосистый петух европейской политики, который постоянно угрожает России. Переживать по этому поводу не стоит, но и сбрасывать со счетов военный потенциал Франции тоже не следует. Париж в состоянии решать определенные военные задачи, но не такие грандиозные, о которых говорит Макрон», — объяснил Кошкин.