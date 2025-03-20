Эксперт оценил реальность угроз Макрона о гиперзвуковой ракете

Эммануэль Макрон анонсировал выпуск в республике собственных гиперзвуковых ракет ASN4G с ядерными боеголовками к 2035 году. Политик заверил, что оружие сможет стать надежным заслоном для Европы от «российской агрессии». Ракеты, по утверждению президента, установят на модернизированные истребители Rafale F5.
«Такие заявления вызывают улыбку у специалистов даже в самой Франции, потому что Макрон часто озвучивает грандиозные военно-технические задачи, которые практически невыполнимы», — рассказал Кошкин «Инфо 24».
По мнению эксперта, французский лидер все чаще выступает с сенсационными высказываниями. Кошкин напомнил об обещании Макрона обеспечить защиту европейских государств от России «ядерным зонтиком». Сейчас он гарантирует создание гиперзвукового оружия. Эксперт уточнил, что США уже длительное время занимаются созданием своей гиперзвуковой ракеты, но цели так и не достигли.
По словам Кошкина, Макрон дает громкие обещания, потому что желает быть «спасителем Европы от России», занять место лидера Евросоюза. Но фактические возможности Франции отстают от заявленных политиком. Кроме того, личные качества Макрона не позволят ему возглавить ЕС. Президент Франции таким образом повышает свой рейтинг, отвлекает избирателей от внутренней повестки в республике.
«Макрон — это голосистый петух европейской политики, который постоянно угрожает России. Переживать по этому поводу не стоит, но и сбрасывать со счетов военный потенциал Франции тоже не следует. Париж в состоянии решать определенные военные задачи, но не такие грандиозные, о которых говорит Макрон», — объяснил Кошкин.
Ранее Франция и Великобритания представили концепцию урегулирования конфликта на Украине, игнорируя результаты переговоров между Россией и США. По плану Лондона и Парижа, обе стороны противостояния должны месяц соблюдать режим прекращения огня. При этом военную помощь Киеву страны ЕС останавливать не намерены. ЕС также планирует усилить санкционное давление на Россию.