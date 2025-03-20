Беларусь и Россия могут создать союзный фонд грантов

«У нас есть идея, которую мы хотим озвучить сегодня, предложить. Это создание на уровне Союзного государства конкурсного отбора — фонда грантов, которые бы позволили двум странам создавать общие социальные проекты, реализовывать их на благо наших народов, на благо развития наших стран, на благо укрепления наших гуманитарных и культурных связей», — сказала сенатор.