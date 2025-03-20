Беларусь и Россия могут создать союзный фонд грантов

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Фонд поддержки социальных проектов в России и Беларуси могут создать в Союзном государстве, заявила член Совета Федерации (от Нижегородской области) Ольга Щетинина на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Заседание состоялось в Нижнем Новгороде. Выступая на нем, Щетинина отметила, что у общественных организаций двух стран есть совместные инициативы и много «социальных возможностей для развития».
«У нас есть идея, которую мы хотим озвучить сегодня, предложить. Это создание на уровне Союзного государства конкурсного отбора — фонда грантов, которые бы позволили двум странам создавать общие социальные проекты, реализовывать их на благо наших народов, на благо развития наших стран, на благо укрепления наших гуманитарных и культурных связей», — сказала сенатор.
Ранее в Союзном государстве были учреждены премии в области науки и технологий. Пройдя конкурсный отбор, ученые могут получать средства для исследований.
С российской стороны заявки на данные премии принимает Минобрнауки, а с белорусской — Госкомитет по науке и технологиям.