Власти «забыли» про Нижний Новгород в законе о его слиянии с Кстовом

Как писал «Ъ-Приволжье», правительство региона готовило законопроект о слиянии муниципалитетов 2,5 месяца. Депутаты обоих муниципалитетов одобрили объединение в декабре 2024 года, законопроект поступил в региональный парламент только в марте.