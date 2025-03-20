Песков: Европа ударилась в милитаризацию и превратилась в партию войны

«Главным образом сигналы со стороны Брюсселя и европейских столиц сейчас касаются планов по милитаризации Европы, что явно диссонирует с настроем президентов России и США искать пути к выходу на мирный процесс урегулирования», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, были ли после разговора президентов РФ и США сигналы со стороны Брюсселя о готовности начать переговорный процесс.