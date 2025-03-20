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Песков: Европа ударилась в милитаризацию и превратилась в партию войны

Европа ударилась в милитаризацию и превратилась в партию войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. С такой оценкой он выступил, комментируя действия, которые Брюссель предпринимает на фоне переговорного процесса РФ и США по урегулированию на Украине. По словам Пескова, такой настрой Европы «диссонирует» с позициями Москвы и Вашингтона.

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

«Главным образом сигналы со стороны Брюсселя и европейских столиц сейчас касаются планов по милитаризации Европы, что явно диссонирует с настроем президентов России и США искать пути к выходу на мирный процесс урегулирования», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, были ли после разговора президентов РФ и США сигналы со стороны Брюсселя о готовности начать переговорный процесс.

«Европа пока ударилась, скажем так, в милитаризацию себя и, скорее, превратилась в партию войны», — подчеркнул Песков. «Но если вы имеете в виду сигналы нам — нет, никаких сигналов не было», — добавил он.