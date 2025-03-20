Bloomberg: Макрон готовится к противостоянию с Трампом из-за Украины

За последние недели Макрон, согласно статье, принял военачальников более чем из 30 стран и министров обороны основных военных держав Европы, а также специальные группы европейских лидеров. Вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером он из 37 стран создал «коалицию доброй воли», готовую предоставить Киеву финансовые средства, войска, самолеты или военно-морские суда. Во вторник после разговора Трампа с Владимиром Путиным он призвал Европу вооружаться.
Макрон начал переговоры с союзниками по ЕС о расширении защиты ядерного арсенала Франции и во вторник в Берлине встретился с уходящим в отставку канцлером Германии Олафом Шольцем, а также его преемником Фридрихом Мерцем, чтобы скоординировать позиции перед сегодняшним саммитом в Брюсселе, на котором европейские лидеры в очередной раз обсудят поддержку Украины.
Глобальные проблемы вернули Макрону его авторитет.
По данным Ifop, в марте рейтинг одобрения Макрона во Франции вырос с рекордно низкого уровня до 31%. Это на семь процентных пунктов выше, чем в феврале, и близко к уровню, который был до прошлогодних парламентских выборов.
Тем не менее бурная деятельность Макрона может вбить клинья между ним и Трампом. Размещение европейских войск на Украине сопряжено с серьезными рисками: этот шаг поможет Зеленскому противостоять давлению Вашингтона, требующего урегулировать конфликт с Россией.
Пытаясь сгладить разногласия с самым могущественным союзником, Макрон, по словам пресс-секретарь французского правительства Софи Прима, ежедневно общается с Трампом и Владимиром Зеленским. Макрон считает, что, хотя Трамп — плохой слушатель, можно найти правильные аргументы, чтобы привлечь его внимание.
«Макрон балансирует на тонком льду», — резюмирует Мок-Груэ.