Bloomberg: Макрон готовится к противостоянию с Трампом из-за Украины

Макрон начал переговоры с союзниками по ЕС о расширении защиты ядерного арсенала Франции и во вторник в Берлине встретился с уходящим в отставку канцлером Германии Олафом Шольцем, а также его преемником Фридрихом Мерцем, чтобы скоординировать позиции перед сегодняшним саммитом в Брюсселе, на котором европейские лидеры в очередной раз обсудят поддержку Украины.