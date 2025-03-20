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Bloomberg: Макрон готовится к противостоянию с Трампом из-за Украины

Геополитические маневры президента США Дональда Трампа пугают союзников и помогают вернуться в центр внимания Эммануэлю Макрону. Французский президент ухватился за шанс, пытаясь реабилитироваться после провальных досрочных выборов прошлым летом и многомесячной борьбы с внутренними кризисами, даже если это грозит ссорой с США, пишет Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

За последние недели Макрон, согласно статье, принял военачальников более чем из 30 стран и министров обороны основных военных держав Европы, а также специальные группы европейских лидеров. Вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером он из 37 стран создал «коалицию доброй воли», готовую предоставить Киеву финансовые средства, войска, самолеты или военно-морские суда. Во вторник после разговора Трампа с Владимиром Путиным он призвал Европу вооружаться.

Макрон начал переговоры с союзниками по ЕС о расширении защиты ядерного арсенала Франции и во вторник в Берлине встретился с уходящим в отставку канцлером Германии Олафом Шольцем, а также его преемником Фридрихом Мерцем, чтобы скоординировать позиции перед сегодняшним саммитом в Брюсселе, на котором европейские лидеры в очередной раз обсудят поддержку Украины.

Глобальные проблемы вернули Макрону его авторитет.

Мелоди Мок-Груэ
политолог из Высшей школы социальных наук в Париже

По данным Ifop, в марте рейтинг одобрения Макрона во Франции вырос с рекордно низкого уровня до 31%. Это на семь процентных пунктов выше, чем в феврале, и близко к уровню, который был до прошлогодних парламентских выборов.

Европейские лидеры, пытаясь уследить за ходом мыслей Белого дома и выработать собственный ответ, отводят французскому президенту важную роль.

Тем не менее бурная деятельность Макрона может вбить клинья между ним и Трампом. Размещение европейских войск на Украине сопряжено с серьезными рисками: этот шаг поможет Зеленскому противостоять давлению Вашингтона, требующего урегулировать конфликт с Россией.

Президент США рассматривает прекращение огня как способ начать новое деловое и политическое сотрудничество с Россией, что фактически вынуждает Макрона отказаться от своих усилий по мобилизации поддержки Киева.

Пытаясь сгладить разногласия с самым могущественным союзником, Макрон, по словам пресс-секретарь французского правительства Софи Прима, ежедневно общается с Трампом и Владимиром Зеленским. Макрон считает, что, хотя Трамп — плохой слушатель, можно найти правильные аргументы, чтобы привлечь его внимание.

«Макрон балансирует на тонком льду», резюмирует Мок-Груэ.