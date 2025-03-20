Посол РФ Грызлов призвал Польшу не проверять оборонительные способности Беларуси

Посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил, что Польше не стоит проверять оборонительные возможности Беларуси и России, пишет ТАСС.
В частности, сохраняется агрессивная риторика Польши в отношении Беларуси и России. А недавно первый замглавы Минобороны Польши Павел Бейда сказал, что Польша хочет установить противопехотные мины, как элементы оборонительных укреплений «Восточный щит» на границах с Беларусью и Россией. Но еще главы Минобороны Польши, Литвы, Латвии и Эстонии сделали совместное заявление, рекомендовав своим правительствам выйти из Оттавской конференции о запрете противопехотных мин.
Грызлов назвал все это наглядными примерами лицемерия и двойных стандартов Запада. И предупредил, что, если Польша разместит противопехотные мины, то, так как они будут с польской стороны границы, то и опасаться их стоит самим польским военным. А на практике это не поможет Польше повысить свою безопасность.
Здесь же представитель российской дипломатии обратил внимание на отсутствие предпосылок «на земле» для принятия польскими властями подобных решений.
— Обстановка на границе Союзного государства с Польшей в принципиальном плане не менялась за все время проведения СВО, потому что с нашей стороны никаких угроз не исходит, — подчеркнул он.
Дипломат заметил, что ситуацию вдоль границ Союзного государства «раскачивает» именно Варшава. Притом, что ни Беларусь, ни Россия не предпринимают и не планируют в отношении Польши никаких действий, которые могли бы быть истолкованы как представляющие военную опасность.
Но еще Грызлов напомнил о прозвучавших заявлениях, что первый же шаг польских военных в сторону границы Союзного государства «станет для них последним».
— Для этого у нас есть все необходимые возможности, — предостерег он.
Дипломат напомнил, что в Москве 13 марта во время встречи президента России Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко состоялся обмен ратификационными грамотами по двустороннему Договору о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства — документ вступил в силу.
— На месте руководства Польши я бы не рисковал проверять наши оборонительные возможности на практике, — заключил он.
Известно также, что власти Польши намерены увеличить число военных на границе с Беларусью.