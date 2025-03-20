Посол РФ Грызлов призвал Польшу не проверять оборонительные способности Беларуси

Грызлов назвал все это наглядными примерами лицемерия и двойных стандартов Запада. И предупредил, что, если Польша разместит противопехотные мины, то, так как они будут с польской стороны границы, то и опасаться их стоит самим польским военным. А на практике это не поможет Польше повысить свою безопасность.