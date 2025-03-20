В Казахстане предложили перенести дату нового праздника

«Казахская борзая тазы — уникальная порода собак, сформировавшаяся на протяжении тысячелетий в казахской степи. Она является не только частью культурного наследия, но и важным символом национальной идентичности. Сегодня существуют серьезные риски потери чистокровных тазы из-за их скрещивания с другими породами и вывоза за границу без контроля. Чтобы предотвратить это, необходимо внести изменения в законодательство», — заявила она.