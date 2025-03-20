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В Казахстане предложили перенести дату нового праздника

Сенатор Бибигуль Жексенбай озвучила депутатский запрос, в котором подняла проблемы сохранения и защиты собак казахской породы тазы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По словам сенатора, необходимы срочные меры для предотвращения бесконтрольного вывоза собак этой породы за границу, защиты их генофонда и недопущения скрещивания с другими породами собак. Жексенбай отметила, что во многих странах национальные породы собак находятся под государственной охраной.

В Японии, Турции и Туркменистане действуют ограничения на экспорт местных пород собак акита-ину, кангалов и алабаев, что позволяет сохранить их чистоту. Депутат считает, что Казахстан должен внедрить аналогичные механизмы защиты собак породы тазы.

«Казахская борзая тазы — уникальная порода собак, сформировавшаяся на протяжении тысячелетий в казахской степи. Она является не только частью культурного наследия, но и важным символом национальной идентичности. Сегодня существуют серьезные риски потери чистокровных тазы из-за их скрещивания с другими породами и вывоза за границу без контроля. Чтобы предотвратить это, необходимо внести изменения в законодательство», — заявила она.

По мнению Бибигуль Жексенбай, Казахстан должен ввести строгие ограничения: либо полностью запретить экспорт тазы, либо обязать получать специальное разрешение от государственных органов.

«Кроме того, необходимо усилить контроль за разведением и регистрацией породы. Для продвижения казахского тазы как мирового бренда целесообразно регулярно проводить традиционный международный фестиваль “Кансонар”, а также рассмотреть возможность съемок художественного фильма по мотивам произведения Мухтара Магауина “Смерть тазы”, — подчеркнула сенатор.

Также сенатор предложила пересмотреть дату празднования дня тазы и тобета. По ее мнению, перенос с сентября на первую неделю ноября, в период традиционного начала охотничьего сезона, позволит усилить культурную значимость праздника и укрепить его связь с историческими традициями.