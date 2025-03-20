Социалисты и коммунисты выдвинули вотум недоверия главе Минсельхоза

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Вотум недоверия министру сельского хозяйства и пищевой промышленности Людмиле Катлабуге выдвинула на заседании парламента в четверг оппозиционная фракция Блока коммунистов и социалистов (БКС).
Депутаты указали на катастрофическую ситуацию в сельском хозяйстве Молдовы. Агропродовольственный сектор республики ежегодно вносит более 14% в ВВП и является стратегической основой национальной экономики, отметил депутат БКС Раду Мудряк.
«К сожалению, развитие этого сектора, похоже, не является приоритетом для нынешнего руководства. Впервые с момента обретения независимости Республика Молдова, страна, известная своими плодородными почвами и трудолюбивыми людьми, сталкивается с проблемами в обеспечении продовольственной безопасности», — заявил Мудряк.
Коммунисты и социалисты подчеркнули, что обеспечение продовольственной безопасности населения входит в фундаментальные обязанности государства. А приоритетным для властей республики должен стать вопрос доступа граждан к качественным агропродовольственным продуктам.
Вотум парламент рассмотрит на одном из следующих заседаний.