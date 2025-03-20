Социалисты и коммунисты выдвинули вотум недоверия главе Минсельхоза

«К сожалению, развитие этого сектора, похоже, не является приоритетом для нынешнего руководства. Впервые с момента обретения независимости Республика Молдова, страна, известная своими плодородными почвами и трудолюбивыми людьми, сталкивается с проблемами в обеспечении продовольственной безопасности», — заявил Мудряк.