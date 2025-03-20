Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 20 марта: главное

Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 18 марта обсуждали, кто мог бы представлять Москву и Вашингтон на переговорах.
Мы рассчитываем, что переговоры будут на экспертном уровне продолжаться и продолжатся в ближайшие дни. Об этом речь шла. В том числе президенты говорили о необходимости таких переговоров. Они говорили о том, кто мог бы представлять страны на таких переговорах. Эта тема упоминалась, действительно.
Переговоры технических групп России и США, о проведении которых в воскресенье заявляли в Вашингтоне могут пройти ориентировочно в начале следующей недели.
Россия и США в Джидде обсудят аспекты возможного возобновления Черноморской инициативы и другие вопросы украинского урегулирования.
РФ не получала сигналов со стороны Брюсселя о готовности начать переговорный процесс.
Милитаристская позиция Европы резко контрастирует с настроем Путина и Трампа на мирный процесс.
Мы слышим ежедневно много сигналов со стороны Брюсселя. Главным образом сигналы со стороны Брюсселя и европейских столиц сейчас касаются планов по милитаризации Европы, что явно диссонирует с настроем президентов России и США искать пути выхода на мирный процесс урегулирования. Европа пока ударилась в милитаризацию себя и скорее превратилась в партию войны.
У Путина есть действующее приглашение посетить Турцию, но конкретные сроки визита пока не согласованы.
Протесты в Турции не будут поводом для разговора Путина и Эрдогана, это суверенное дело Анкары.
Владимир Путин направил послание лидеру Сирии Ахмеду аш-Шараа, в котором поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране.
Подтверждена неизменная готовность России к развитию практического взаимодействия с руководством Сирии по всему комплексу вопросов двусторонней повестки дня в целях укрепления традиционно дружественных российско-сирийских отношений.
Россия хотела бы верить, что после смены руководства Международного олимпийского комитета снова восторжествует принцип «спорт вне политики».
Владимир Путин может провести международный телефонный разговор сегодня во второй половине дня. Также в графике президента — встреча с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым.