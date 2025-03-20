Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 20 марта: главное

Мы рассчитываем, что переговоры будут на экспертном уровне продолжаться и продолжатся в ближайшие дни. Об этом речь шла. В том числе президенты говорили о необходимости таких переговоров. Они говорили о том, кто мог бы представлять страны на таких переговорах. Эта тема упоминалась, действительно.