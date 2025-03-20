Погранзаставу с «умной» системой слежения открыли на границе с Украиной

Пограничная застава «Семеновка» с дислокацией в Гомельском районе сформирована в сентябре 2019 года и первоначально размещалась в помещениях модульного типа. Строительство нового комплекса зданий началось в мае 2022 года. На сегодняшний день здесь созданы все условия для комфортного проживания и эффективного выполнения широкого спектра задач.