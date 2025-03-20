Погранзаставу с «умной» системой слежения открыли на границе с Украиной

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 мар — Sputnik, Татьяна Федоренко. Новую пограничную заставу «Семеновка» открыли сегодня на участке Гомельской пограничной группы, передает корреспондент Sputnik.
В торжественной церемонии приняли участие председатель Госпогранкомитета генерал-майор Константин Молостов, председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, представители местных органов власти и военнослужащие пограничной группы.
«Это уже вторая из шести пограничных застав на белорусско-украинском участке границы, строящихся по государственной инвестиционной программе, ввод в строй которых предусмотрен в текущем году», — отметил Молостов.
Подразделение охраняет более 18 километров государственной границы с Украиной. Участок ответственности заставы является одним из самых важных на Гомельском направлении.
«Это связано с расположением участка в пределах международной автомобильной трассы и пункта пропуска Новая Гута, а также развитой местной дорожной сетью», — пояснили пограничники.
В подразделении рассказали, что государственная граница оборудована волоконно-оптической системой «Ворон». Данный комплекс оснащен камерами видеонаблюдения высокого разрешения, что позволяет дежурному пограничной заставы при любых погодных условиях мгновенно идентифицировать цель и установить причину сработки системы.
«У нарушителей госграницы просто нет шансов остаться незамеченными», — отметили в ведомстве.
Новая погранзастава.
Пограничная застава «Семеновка» с дислокацией в Гомельском районе сформирована в сентябре 2019 года и первоначально размещалась в помещениях модульного типа. Строительство нового комплекса зданий началось в мае 2022 года. На сегодняшний день здесь созданы все условия для комфортного проживания и эффективного выполнения широкого спектра задач.
На территории оборудованы места для хранения и ремонта техники, питомник для служебных собак, а для проведения занятий с военнослужащими построены городок пограничной службы и спортивные объекты. Кроме того, подразделение оснащено современной автомобильной техникой, приборами наблюдения и ночного видения, тепловизорами и средствами связи.
Инфраструктура подразделения также располагает домом офицерского состава, где в благоустроенных служебных квартирах будут проживать семьи военнослужащих.
Помощь местных.
Существенную помощь в охране государственной границы оказывает местное население. На участке ответственности пограничной заставы «Семеновка» созданы добровольная дружина и отряд юных друзей пограничников. С 2024 года по настоящее время военнослужащими подразделения задержано 17 нарушителей.
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