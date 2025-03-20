Путин направил послание лидеру Сирии

В начале марта в приморских районах Сирии началось восстание алавитов, к которым принадлежит свергнутый исламистскими группировками Башар Асад. Оно переросло в вооруженное столкновение с силами безопасности. После этого Россия и США запросили на 10 марта закрытое заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, чтобы обсудить массовые убийства мирных жителей на западе Сирии. В этот день переходное правительство в Дамаске сообщило о завершении операции в районах, где произошла бойня, и анонсировало план по уничтожению активных сторонников прежнего руководства страны, на которых возложило вину за кризис.