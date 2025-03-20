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Милитаризация Европы и «ближайшие» переговоры с США. Темы брифинга Пескова

Милитаризация Европы, перспективы переговоров между Россией и США в ближайшее время, а также диалог с Европой стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин встретится с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым.

Глава государства также может провести международный телефонный звонок во второй половине дня.

О милитаризации Европы

Европа ударилась в милитаризацию и «превратилась в партию войны»: «Главным образом сигналы со стороны Брюсселя и европейских столиц сейчас касаются планов по милитаризации Европы, что явно диссонирует с настроем президентов России и США искать пути выхода на мирный процесс урегулирования».

О смене руководства МОК

Кремль надеется, что после смены руководства Международного Олимпийского комитета (МОК) снова восторжествует принцип «спорт вне политики»: «И мы надеемся, что в этом плане МОК исправит ситуацию».

О возможности контактов Путина и Эрдогана

Контактов Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на этой неделе не запланировано: «На этой неделе пока запланированных контактов на высшем уровне нет».

Протесты в Турции не будут поводом для разговора двух лидеров, это суверенное дело Анкары: «Мы всегда говорили, что очень не любим, когда нам говорят, как жить. И мы никогда не вмешиваемся в чужие внутренние дела».

У Путина есть действующее приглашение посетить Турцию: «Вместе с тем пока по дипломатическим каналам сроки визита еще не согласованы».

О контактах с США

Путин и американский лидер Дональд Трамп обсуждали, кто мог бы представлять страны на переговорах: «Эта тема упоминалась, действительно».

Помощник российского лидера Юрий Ушаков провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем 19 марта, тема состава переговорщиков была затронута.

Переговоры технических групп России и США действительно могут пройти в «самые ближайшие дни»: «Это может быть не само воскресенье, сейчас согласовываются последние нюансы. Самое начало следующей недели».

Участники российской технической группы в этих переговорах будут названы в надлежащее время: «Мы своевременно сообщим, кто будет представлять российскую сторону. Пока я не готов этого сделать».

Переговоры России и США в ближайшие дни будут посвящены в том числе возобновлению «черноморской инициативы»: «[Могут обсуждаться и] другие также аспекты, связанные с украинским урегулированием, которые стороны посчитают необходимым».

О диалоге с Европой

Москва не получала сигналов со стороны Брюсселя о готовности начать переговорный процесс: «Нет, никаких сигналов не было».

О рейтинге счастья

Что касается улучшения позиций России в рейтинге стран по уровню счастья, то Кремль не знает, «какие критерии были, как такие выводы делаются»: «Честно говоря, мы не знаем, поэтому я не стал бы ничего комментировать здесь».