Милитаризация Европы и «ближайшие» переговоры с США. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин встретится с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым.
Глава государства также может провести международный телефонный звонок во второй половине дня.
О милитаризации Европы
Европа ударилась в милитаризацию и «превратилась в партию войны»: «Главным образом сигналы со стороны Брюсселя и европейских столиц сейчас касаются планов по милитаризации Европы, что явно диссонирует с настроем президентов России и США искать пути выхода на мирный процесс урегулирования».
О смене руководства МОК
Кремль надеется, что после смены руководства Международного Олимпийского комитета (МОК) снова восторжествует принцип «спорт вне политики»: «И мы надеемся, что в этом плане МОК исправит ситуацию».
О возможности контактов Путина и Эрдогана
Контактов Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на этой неделе не запланировано: «На этой неделе пока запланированных контактов на высшем уровне нет».
Протесты в Турции не будут поводом для разговора двух лидеров, это суверенное дело Анкары: «Мы всегда говорили, что очень не любим, когда нам говорят, как жить. И мы никогда не вмешиваемся в чужие внутренние дела».
У Путина есть действующее приглашение посетить Турцию: «Вместе с тем пока по дипломатическим каналам сроки визита еще не согласованы».
О контактах с США
Путин и американский лидер Дональд Трамп обсуждали, кто мог бы представлять страны на переговорах: «Эта тема упоминалась, действительно».
Помощник российского лидера Юрий Ушаков провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем 19 марта, тема состава переговорщиков была затронута.
Переговоры технических групп России и США действительно могут пройти в «самые ближайшие дни»: «Это может быть не само воскресенье, сейчас согласовываются последние нюансы. Самое начало следующей недели».
Участники российской технической группы в этих переговорах будут названы в надлежащее время: «Мы своевременно сообщим, кто будет представлять российскую сторону. Пока я не готов этого сделать».
Переговоры России и США в ближайшие дни будут посвящены в том числе возобновлению «черноморской инициативы»: «[Могут обсуждаться и] другие также аспекты, связанные с украинским урегулированием, которые стороны посчитают необходимым».
О диалоге с Европой
Москва не получала сигналов со стороны Брюсселя о готовности начать переговорный процесс: «Нет, никаких сигналов не было».
О рейтинге счастья
Что касается улучшения позиций России в рейтинге стран по уровню счастья, то Кремль не знает, «какие критерии были, как такие выводы делаются»: «Честно говоря, мы не знаем, поэтому я не стал бы ничего комментировать здесь».