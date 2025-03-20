Глава «Казатомпрома» отчитался перед Токаевым

Президенту рассказали о ситуации на мировом рынке, новых контрактах на поставку концентрата природного урана и инвестиционных проектах. В числе главных событий 2024 года — выход завода «Ульба-ТВС» на полную мощность — 200 тонн низкообогащенного урана в год.
Также была представлена стратегия развития «Казатомпрома» на 2025−2034 годы, направленная на расширение и эффективное использование минерально-сырьевой базы страны.
В 2024 году получены новые лицензии на разведку урана на перспективных территориях с ресурсным потенциалом 170 тыс. тонн.
По итогам встречи Президент обозначил ряд задач по дальнейшему совершенствованию работы «Казатомпрома» и участию группы компаний в реализации социально значимых проектов.