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Глава «Казатомпрома» отчитался перед Токаевым

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя правления АО «НАК “Казатомпром” Меиржана Юсупова о ключевых результатах деятельности компании за 2024 год и перспективах ее развития, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Акорда

Президенту рассказали о ситуации на мировом рынке, новых контрактах на поставку концентрата природного урана и инвестиционных проектах. В числе главных событий 2024 года — выход завода «Ульба-ТВС» на полную мощность — 200 тонн низкообогащенного урана в год.

Также была представлена стратегия развития «Казатомпрома» на 2025−2034 годы, направленная на расширение и эффективное использование минерально-сырьевой базы страны.

В 2024 году получены новые лицензии на разведку урана на перспективных территориях с ресурсным потенциалом 170 тыс. тонн.

По итогам встречи Президент обозначил ряд задач по дальнейшему совершенствованию работы «Казатомпрома» и участию группы компаний в реализации социально значимых проектов.