Глава «Казатомпрома» отчитался перед Токаевым

Президенту рассказали о ситуации на мировом рынке, новых контрактах на поставку концентрата природного урана и инвестиционных проектах. В числе главных событий 2024 года — выход завода «Ульба-ТВС» на полную мощность — 200 тонн низкообогащенного урана в год.