The Register: китайские спутники отрабатывают «воздушные бои» в космосе

Генерал Майкл Гетлейн, замглавы Командования космических операций США, во вторник заявил, что Китай запустил заправочную станцию на геосинхронной экваториальной орбите для обслуживания своего растущего парка спутников. Кроме того, Китай использует часть своих орбитальных объектов в ходе наступательных учений, говорится в статье.
Мы наблюдали пять космических объектов, которые маневрировали синхронно и подконтрольно. Это то, что мы называем воздушными боями в космосе. Они от одного спутника к другому отрабатывают тактику, методы и процедуры для выполнения космических орбитальных операций.
Впервые такие маневры были замечены в 2024 году, когда Китай провел на низкой околоземной орбите серию сближающих операций с участием трех экспериментальных спутников Shiyan-24C и двух спутников Shijian-6 05A/B. Предполагается, что два последних аппарата применяются для радиотехнической разведки.
Гетлейн предупредил, что Китай располагает огромным парком средств подавления сигналов в космосе. Еще одну угрозу для США, по его словам, представляет Россия. Пять лет назад, как утверждает генерал, она запустила противоспутниковый космический аппарат, который может отслеживать другие орбитальные объекты. Гетлейн назвал такие системы «матрешками».
«Что не дает мне спать спокойно по ночам, так это скорость, с которой меняется угроза со стороны противников. Это ошеломительный темп», — признал генерал. Разрыв в космических возможностях между США и ближайшими конкурентами сокращается, и теперь Вашингтону необходимо изменить подход, чтобы в итоге разрыв не стал «не в нашу пользу», подчеркнул Гетлейн. По его мнению, для гарантирования «космического превосходства над Китаем и Россией» США должны развивать возможности для ведения войны за пределами планеты.