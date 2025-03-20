The Register: китайские спутники отрабатывают «воздушные бои» в космосе

«Что не дает мне спать спокойно по ночам, так это скорость, с которой меняется угроза со стороны противников. Это ошеломительный темп», — признал генерал. Разрыв в космических возможностях между США и ближайшими конкурентами сокращается, и теперь Вашингтону необходимо изменить подход, чтобы в итоге разрыв не стал «не в нашу пользу», подчеркнул Гетлейн. По его мнению, для гарантирования «космического превосходства над Китаем и Россией» США должны развивать возможности для ведения войны за пределами планеты.